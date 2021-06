Cristiano Ronaldo iguala Ali Daei na lista dos melhores marcadores internacionais

São 109 golos, 1-0-9 golos pela seleção nacional em jogos internacionais para Cristiano Ronaldo, que com os dois tentos marcados frente a França alcançou o iraniano Ali Daei no topo da lista dos maiores artilheiros da história do futebol internacional.

Cristiano marcou aos 30', de grande penalidade, e aos 60'. Está agora a apenas um golo de se isolar numa lista que agora está assim:

109 - Cristiano Ronaldo e Ali Daei

84 - Ferenc Púskas

80 - Kamamoto

78 - Hussein Saeed

77 - Pelé

Cristiano está também isolado na lista dos melhores marcadores deste Euro, com 5 golos.