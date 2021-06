Fernando Santos chama Renato e Moutinho ao onze para o jogo com a França

É com duas alterações no onze face aos dois primeiros jogos do Euro que Portugal se vai apresentar no último e decisivo jogo da fase de grupos, frente a França.

Renato Sanches e João Moutinho, dois homens do meio-campo, saltam para os lugares de William Carvalho e Bruno Fernandes.

O onze de Portugal: Rui Patrício, Nelson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, Renato Sanches, João Moutinho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

A seleção francesa também apresenta alterações nos titulares face ao encontro com a Hungria. Koundé, Hernández e Tolisso estão no onze. Pavard, Digne e Rabiot começam no banco.

O onze da França: Hugo Lloris, Hernández, Kimpembe, Varane, Koundé; Kanté, Pogba, Tolisso, Mbappé, Griezmann e Benzema.

Acompanhe o encontro a partir das 20h, aqui na Tribuna.