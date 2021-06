Euro 2020 O húngaro mais português de sempre sonha com a vitória de Portugal contra França, quer ser treinador e procura emprego Os pais são húngaros e emigraram para Portugal na década de 90. Foi no Funchal que nasceu Marcelo Pap, o português mais húngaro da Madeira. E foi precisamente na Hungria que conheceu o jornalista Nuno Pereira de forma atribulada durante uma reportagem sobre o Győri ETO FC, a equipa que formou Miklós Fehér. Sem ele, a equipa de reportagem SIC ter-se-ia perdido pela Hungria neste Euro 2020, um país onde há palavras com 44 letras e mais vogais do que era suposto. Em troca, o Vamos a Jogo quer ajudá-lo a alcançar os seus sonhos

