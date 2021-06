Portugal muda-se para a Cidade do Futebol se ultrapassar a Bélgica

Se a seleção portuguesa ultrapassar a Bélgica, no domingo, vai jogar o resto do Euro 2020 tendo como base a Cidade do Futebol, em Oeiras, para onde regressará no dia 28 de junho, confirmou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta decisão prende-se com o facto de os jogos de Portugal dos quartos de final, semi-final e final estarem limitados a três palcos - Sevilha, Munique e Londres -, pelo que a proximidade com Lisboa é tão ou mais acessível do que Budapeste.

“Se o caminho implicasse jogar em Budapeste e Baku, a seleção manter-se-ia em Budapeste, face ao calendário definido foi ativada a opção de trabalhar na Cidade do Futebol”, confirmou a mesma fonte.

A comitiva portuguesa, ainda em Budapeste, onde na quarta-feira empatou com a França (2-2), viaja para Sevilha no sábado de manhã, onde vai defrontar a Bélgica, nos oitavos de final do torneio. O treino e a habitual conferência oficial de antevisão do jogo vão decorrer à tarde.