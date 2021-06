Carrinho, carrinho, cueca

A humanidade divide-se entre as pessoas que preferem a defesa de Rui Patrício ao remate de Paul Pogba e as que têm um fraquinho pela cueca que João Palhinha pôs ao jogador francês. É assim, não é? Claro que não. Esta divisão não faz sentido nenhum e só está aqui porque me deu jeito para iniciar a crónica. Eu, por exemplo, vibrei com os dois momentos. Pus as mãos à cabeça com a defesa de São Patrício e saltei do sofá, a rir à gargalhada e a bater palmas depois daquele “túnel” do marquês Palhinha ao “sans-cullote” Pogba.