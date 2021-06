"Ronaldo é um grande campeão, mas às vezes consegue ser irritante". O selecionador da Hungria tem críticas a fazer ao capitão de Portugal

Não se pode dizer que Marco Rossi, o italiano que é selecionador da Hungria, tenha ficado muito impressionado com Cristiano Ronaldo depois do português fazer dois golos à sua equipa no primeiro jogo da fase de grupo do Euro para Portugal e húngaros.

Tudo por causa da forma como, num ambiente altamente hostil, em que se ouviram inclusivamente insultos homofóbicos, o capitão da Seleção Nacional festejou o primeiro golo.

"O Cristiano Ronaldo é um grande campeão, mas às vezes consegue ser irritante pela forma como se comporta", começou por dizer o técnico numa entrevista à "Gazzetta dello Sport".

"Depois de nos marcar o penálti, festejou como se tivesse marcado na final. As pessoas reparam nessas coisas", continuou Rossi, numa entrevista dada após a eliminação da Hungria do Euro. Os húngaros caíram tendo perdido apenas uma vez, precisamente contra Portugal, por 3-0. Nos restantes encontros arrancaram empates à França (1-1) e à Alemanha (2-2).