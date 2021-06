Seleção Nacional com resultados negativos nos testes covid-19 antes do jogo com a Bélgica

Os jogadores, equipa técnica e restantes membros da seleção portuguesa tiveram resultados negativos nos testes ao novo coronavírus, em vésperas do duelo com a Bélgica, revelou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a mesma fonte, toda a comitiva efetuou testes na quinta-feira à noite, em Budapeste, de onde a ‘equipa das quinas’ partirá para Sevilha, no sábado, para defrontar os belgas, nos oitavos de final do Euro 2020.

O encontro está agendado para domingo, às 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, na capital andaluz, e será dirigido pelo árbitro alemão Felix Brych.