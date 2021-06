Continuar a sonhar, se possível, com bola

Atualmente vivemos com muita rapidez, com grande parte da nossa atenção no que vai acontecer a seguir. No futebol, assim como na vida, não sabemos desfrutar do momento em muitas ocasiões. A verdade é que tivemos momentos na 1ª parte do jogo em que soubemos (todos) desfrutar do jogo, ao dominarmos (os franceses) com bola e acima de tudo sentir que conseguimos ser diferentes daquilo que aconteceu contra a Alemanha. Soubemos onde errámos e corrigimos alguns aspetos que foram determinantes para este jogo.

Se, no jogo contra a Alemanha, não conseguimos criar condições para termos a posse de bola, neste jogo ficou demonstrado que quando queremos, sabemos ter critério e acumular passes para atrair o adversário e libertar no espaço. Criámos desconforto à linha defensiva francesa, porque a mobilidade de Jota, Cristiano e Bernardo em aparecer tanto em espaços interiores, como a atacar o espaço na profundidade, fez com que a linha defensiva na 1ª parte ficasse mais permeável e, por isso, mais baixa no campo.