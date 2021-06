Esta Dinamarca também é dinamite: 4-0 a Gales e um lugar nos quartos de final

A Dinamarca é a primeira equipa qualificada para os quartos de final do Euro 2020 depois de uma vitória tranquila por 4-0 frente ao País de Gales. Kasper Dolberg, no primeiro jogo a titular no Euro, a entrar na vez do lesionado Poulsen, marcou dois golos numa Johan Cruijff Arena de Amesterdão que conhece bem, já que foi jogador do Ajax entre 2016 e 2019. Joakim Maehle fez o 3-0 aos 88’ e Martin Braithwaite fechou as contas já aos 90’+6.

O País de Gales entrou melhor, conseguindo bloquear o sistema de três centrais que foi aposta de Kasper Hjulmand para este jogo dos oitavos de final, e aos 10 minutos Gareth Bale rematou com perigo à baliza de Kasper Schmeichel.

Percebendo o erro inicial, o selecionador da Dinamarca mandou avançar Andreas Christensen, passando a jogar com uma linha de quatro atrás, decisão que mudou o panorama no relvado e confirmou o favoritismo que os nórdicos já pareciam trazer antes do início do jogo.

Aos 27’, Dolberg materializou esse ascendente dinamarquês com um fabuloso golo à entrada da área, um remate em arco fora do alcance do guarda-redes galês Danny Ward.

A Dinamarca aumentou a vantagem logo no início da 2.ª parte, com Dolberg a aproveitar um corte desastrado de Neco Williams após um cruzamento de Martin Braithwaite para bisar. A partir daí, a Dinamarca soube controlar o jogo, com ou sem bola, e as iniciativas de Gales raramente levaram perigo à baliza de Schmeichel. Braithwaite ainda enviou uma bola aos ferros aos 86’ e já nos últimos minutos uma grande abertura de Mathias Jensen encontrou Joakim Maehle sem marcação na direita. O defesa da Atalanta tirou um adversário do caminho e fuzilou a baliza de Ward. Braithwaite, que tanto trabalhou ao logo do jogo, fez o 4-0 já bem dentro dos descontos, após mais uma boa jogada de entendimento do ataque dinamarquês.

Os nórdicos, que entraram no Euro com duas derrotas e com o trauma do incidente com Christian Eriksen, seguem seguros no torneio, talvez até alavancados por essas contrariedades, e ficam agora à espera do vencedor do jogo entre Países Baixos e República Checa para conhecer o adversário no próximo jogo.