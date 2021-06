Itália e o banho de neorrealismo austríaco

Passou que nem foguetão a Itália pela fase de grupos, com golos, futebol empolgante, defesa segura e uma linha média de fazer suspirar o maior cínico das propriedades revigorantes de um bom passe. E mentirá quem disser que já não andava a fazer contas, a pensar com que maior ou menor dificuldade chegariam os italianos à final ou, para os mais traumatizados, com que equipa altamente pragmática iam os transalpinos, os novos paladinos do belo futebol, cair de forma triste e injusta, como sempre acontece aos que rejeitam as praticalidades do futebol moderno.

Não esperaríamos, talvez, era que essa equipa quase fosse a Áustria, um conjunto de rapazes rijos, taticamente certinhos, organizados, mas sem talento de encher o olho (as exceções serão Alaba e Sabitzer). O certo é que foi dos simpáticos vizinhos alpinos que chegou a maior oposição que Itália já teve neste Europeu, um verdadeiro banho de realidade para quem já parecia ter a passadeira estendida, e só um prolongamento sofrido, em que os italianos marcaram duas vezes e os austríacos uma, leva a equipa de Mancini a uns quartos de final onde vai encontrar o vencedor do jogo entre Bélgica e Portugal.

O ambiente anti-climático do jogo começou logo, bem, no apito inicial. Quem esperava um carrossel daqueles três médios centro italianos deu por si a ver uma Áustria com muito mais bola e uma Itália a tentar a sua sorte em contra-ataques muito pouco eficientes, graças a um jogo para esquecer do trio da frente, Insigne, Immobile e Berardi, que acumularam más decisões e remates aleatórios.

Ainda assim, as primeiras oportunidade foram dos italianos, primeiro aos 16’, com um remate de primeira de Barella à entrada da área, que Bachmann defendeu com o pé, e depois aos 32’, numa altura em que a Itália já tinha mais bola e Immobile tentou do meio da rua aquilo que até parecia um balão condenado à bancada mas que acabou na barra da baliza de Bachmann.

Com tudo muito mastigado a meio-campo - Verratti é maravilhoso, segura a bola como quase ninguém, mas não tem a vertigem de Locatelli, para o bem e para o mal -, o que Itália mostrava era pouco. Os vencedores do Grupo A não pareciam encontrar solução para a defesa bem organizada da Áustria, que cerrou todos os caminhos no último terço, limitando-se a circulações de bola sem fim.

Na 2.ª parte, a Áustria voltou a entrar bem e Itália voltou a ter muito menos bola do que seria de esperar. E não foi com particular surpresa que se viu a bola a entrar na baliza de Donnarumma, um susto que só terminou quando se percebeu que Arnautovic estava em fora de jogo.

Com a entrada de Pessina e Locatelli para o meio-campo, notaram-se ligeiras melhorias, mas seria a substituição de Berardi por Chiesa, aos 84 minutos - e feita com 84 minutos de atraso - a virar o jogo definitivamente para o lado dos favoritos italianos. E, para tal, foi preciso chegar ao prolongamento.

Com o nulo no final dos 90’, lá chegou o primeiro tempo extra deste Europeu e não foi preciso muito tempo para Chiesa confirmar aquilo que parece mais ou menos evidente: que deve ser titular nesta equipa. Aos 95’, Locatelli meteu um passe vertical em Spinazzola, que levantou a cabeça e viu o jogador da Juventus sozinho na direita. A bola chegou-lhe, a receção foi difícil, mas Chiesa, com classe, tirou Laimer do caminho e lançou um tiraço com o pé esquerdo que finalmente abanou o marcador.

Os primeiros 15 minutos do prolongamento foram todos Itália e aos 105’ chegou o 2-0, golo de Pessina, rapaz chamado à última hora para a convocatória, a dizer que sim a uma jogada de insistência de Belotti na área austríaca.

Está tudo acabado, pensámos todos, o ar de cansaço dos jogadores da Áustria parecia dizer isso, mas lá dentro, no sítio que não conseguimos ver, eles diziam-nos not so fast. Bastaram os jogadores trocarem de campo para a Áustria se fazer ao golo: Donnarumma salvou o primeiro, com uma grande defesa, Sabitzer desperdiçou a segunda, com um remate em frente à baliza que foi parar ao Big Ben, e à terceira aconteceu mesmo, com Sasa Kalajdzic a meter a cabeça a um canto e a fazer a bola entrar pelo buraco da agulha por entre uma série de jogadores adversários.

E a partir daí ficou o jogo partido, entrou o desespero e a Itália teve de ranger os dentes para sobreviver. Ao apito final seguiram-se caras de alivio, só depois de alegria. A Itália salvou-se, mas levou uma mangueirada valente de neorrealismo austríaco que não estaria seguramente à espera.