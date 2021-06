João Moutinho: "Claro que o Ronaldo pode melhorar mais um aspeto ou outro, ele sabe disso"

As armas mais fortes da Bélgica

"É uma equipa muito coesa, demonstrou isso durante a fase de grupos, é uma equipa que marca e sofre poucos, mas vamos tentar impor o nosso jogo, fazer o nosso jogo e dar o nosso melhor para contrariar os seus pontos fortes e impor os nossos. E, no final, tentar vencer, que é o nosso grande objetivo."

O descanso a mais dos belgas

"Para mim, não pode ter peso, claro que são mais dois dias, mas temos quatro para nos prepararmos para o jogo. Aconteceu também no Euro 2016 e demonstrámos que conseguimos recuperar bem e conseguimos meter a nossa capacidade em jogo para conseguirmos a vitória. O que importa é termos as rotinas que temos, treinar bem e prepararmo-nos da melhor maneira para o jogo".

A sua experiência no meio-campo

"Se o mister achar que sou um ogadore com as características ideias para fazer face à seleção da Bélgica, vou usá-las. Uma delas é a experiência, é tentar impor o ritmo de jogo que melhor sirva a Portugal. Mas isso cabe ao mister decidir quem está em melhores condições e que têm as características mais adequadas a cada jogo.

Eu estou sempre pronto a dar o melhor em cada treino e em cada jogo, é para isso que cada um de nós está cá - dar o melhor para ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos".

As qualidades de Kevin de Bruyne

"Não é só o De Bruyne, claro que é um excelente jogador, se tiver espaço e tempo para pensar e executar, torna-se ainda mais perigoso. Mas não só ele, todos os jogadores da Bélgica vão fazer o seu jogo de forma tranquila se lhe dermos espaço.

O Kevin é extremamente competente, excelente executante em todos os momentos do jogo, mas não podemos estar focados ´só num jogador, se não os outros iriam ter mais liberdade. Temos é de tentar impor os nossos pontos fortes, pensarmos em nós e no que podemos fazer para sermos superiores".

O apoio dos adeptos.

"Tem sido extraordinário, desde o primeiro dia em que chegámos a Budapeste, aqui com certeza vamos ter o mesmo apoio, a mesma euforia. Vamos entrar com muita vontade para lhes darmos uma alegria e passarmos para a próxima fase".

Jogou com Tielemans e joga com Dendoncker

"São dois excelentes jogadores e duas excelentes pessoas, são muito bons executantes e, se dermos espaço, como toda a seleção belga, conseguem fazer algo que não se está à espera. O Tielemans tem um excelente remate de fora da área, como o Dendoncker, temos de estar atentos."

Lukaku e Ronaldo

"O Ronaldo é um jogador formado, como o Lukaku, claro que o Ronaldo pode melhorar mais um aspeto ou outro, ele sabe disso, mas são jogadores diferentes, com características diferentes, e o Ronaldo já demonstrou várias vezes que tem excelentes capacidades.

O Lukaku disse isso em termos das características um do outro, mas vamos tentar fazer o nosso jogo".