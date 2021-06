A Bélgica e o peso das individualidades

Se a Bélgica ocupa o primeiro lugar do ranking FIFA deve-o aos jogadores que tem - individualmente têm qualidade para fazer inveja a qualquer outra seleção do mundo, e é precisamente esse o motivo que em larga medida explica a notável escalada dos degraus FIFA da equipa de Roberto Martinez

O sistema táctico de base é o nosso conhecido 1x3x4x3. No ponto de partida, há 3 centrais, um ala mais defensivo (lateral) e um mais ofensivo (médio). Jogam com as mesmas funções, mas a capacidade para desequilibrar de Meunier (mais defesa) e Thorgan Hazard (mais médio ala) é bem diferente.