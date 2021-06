Vialli e Mancini: futebol à beira-campo

O golo de Federico Chiesa foi uma maravilha – aquele domínio de nariz, brilhante – mas o momento que tive de rever várias vezes foi aquele em que Gianluca Vialli saltou do banco para festejar com o velho amigo Mancini. Nem tudo o que acontece fora das quatro linhas é irrelevante. Por muito que se goste do jogo jogado – e eu gosto – o jogo festejado, o jogo contado, as histórias que se desenrolam nas margens, também são futebol. De primeira água.