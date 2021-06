Cristiano Ronaldo: "Estamos orgulhosos do nosso percurso. Este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses"

O avançado Cristiano Ronaldo lamentou a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Euro 2020 de futebol, diante da Bélgica, mas disse que todos estão “orgulhosos” do percurso da seleção, que “ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses”.

“Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de campeões europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses”, escreveu o internacional na conta oficial na rede social Instagram.

A seleção portuguesa de futebol, que defendia o título europeu conquistado em 2016, foi no domingo eliminada do Euro 2020, ao perder nos oitavos de final com a Bélgica, por 1-0, que marcou o único golo do jogo por Thorgan Hazard, aos 42 minutos.

“Os nossos adeptos estiveram incansáveis no apoio à equipa do início ao fim. Foi por eles que corremos e lutámos, no sentido de corresponder à confiança que depositaram em nós. Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento”, disse o capitão português.

Na curta nota publicada esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo, que na competição marcou cinco golos e lidera a lista de melhores marcadores, aproveitou ainda para dar os parabéns à Bélgica e desejar boa sorte para todas as seleções ainda em prova, garantindo que Portugal voltará mais forte.

Também o avançado André Silva, disse ser um “desalento” ver que o sonho acabou, mas advertiu que a esperança de “alcançar sempre mais” nunca acabará.

“Demos o melhor sem nunca desistir, da mesma forma que os nossos adeptos nunca deixaram de acreditar em nós. Não desistiremos! Voltaremos a lutar juntos!”, escreveu na rede social Twitter o avançado do Eintracht Frankfurt.