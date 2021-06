O que está em jogo agora, o que vamos ver em Wembley? (por Philipp Lahm)

As minhas primeiras memórias como fã de futebol têm a ver com a Inglaterra. Nos dois duelos das meias-finais, em 1990 e 1996, torci pela minha seleção nacional. A Alemanha venceu os dois jogos nas grandes penalidades e seguiu em frente, acabando por ganhar esses campeonatos. A Inglaterra também poderia ter ganhado das duas vezes. Fiquei impressionado com a energia infinita de Paul Gascoigne.

Ele era a figura inglesa mais deslumbrante, mas também a mais trágica. Em 1990, recebeu, em lágrimas, um segundo cartão amarelo que o teria deixado de fora da final. Em 1996, esteve a vinte centímetros de marcar o golo de ouro no prolongamento. Num momento que os fãs da Alemanha vão lembrar para sempre, Gascoigne escorregou e não conseguiu desviar a bola para dentro da baliza.