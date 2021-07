Associação de Amizade Luso-Belga

Falhei escandalosamente nas minhas previsões. Peço desculpa se algum leitor incauto apostou o ordenado seguindo as minhas dicas. Eu não apostei, nem faço tenções de apostar no futuro. Mas não é de apostas ou de futurologia que quero falar. É do caso dramático – traumático, psicanalítico, irresolúvel – dos belgas. A minha total solidariedade vai para aqueles rapazes que já não vão para novos e, torneio após torneio, veem fugir-lhes pelos dedos o troféu que apagaria para sempre o rótulo de eternas promessas.