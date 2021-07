Uma equipa também se faz assim: o vídeo dos beijos e dos abraços no adeus de Spinazzola à concentração italiana

Foi até agora um dos melhores futebolistas do Euro 2020. Pela esquerda, com o pé direito, Leonardo Spinazzola desequilibrava e equilibrava o jogo com uma rotação furiosa. Era peça fundamental desta Itália que tem vindo a encantar, mas a pior notícia para um atleta chegou no jogo com a Bélgica: lesão grave e adeus ao torneio.

Se depois da vitória os companheiros de equipa já tinham gritado o nome de Spinazzola no avião, em tom de festa, desta vez o lateral despediu-se do plantel com mais calma, apoiado em muletas e nas desconfianças de uma lesão grave no tendão de Aquiles.

Um a um, beijos, abraços, sorrisos e risos, mais palavras de encorajamento. Estes momentos demonstram também o estado de espírito do grupo.

“Spina”, como celebram os companheiros, deixou uma mensagem nas redes sociais: “O nosso sonho azul continua e com este grande grupo nada é impossível. Só posso dizer que voltarei em breve!”

O Espanha-Itália, da semi-final do Euro 2020, joga-se em Londres, na próxima terça-feira.