Ilusões e desilusões

No futebol condena-se facilmente o trabalho de um treinador sem se conhecer realmente qual é o impacto do seu trabalho no dia a dia. O mesmo de um jogador, que, acima de tudo, é uma pessoa (tem os seus problemas, tem família, basicamente é um profissional que joga futebol) e em muitos casos tem que saber lidar com a pressão mediática da sociedade.