Cristiano Ronaldo ou Schick, quem é o melhor marcador do Euro? A UEFA esclarece

Patrik Schick foi o autor do único golo da República Checa no jogo dos quartos de final do Euro 2020 frente à Dinamarca (2-1) e colocou-se em igualdade no topo da lista dos melhores marcadores da competição, bem ao lado de Cristiano Ronaldo, com cinco golos.

Acontece que nestas coisas não pode haver empates e os critérios da UEFA são claros: Cristiano Ronaldo continua a ser o líder dos melhores marcadores porque tem uma assistência, no jogo com a Alemanha, algo que Schick não tem nas suas estatísticas. Esse é o primeiro. Nos minutos jogados, o critério que se segue, o português também está em vantagem porque jogou menos um jogo e, por isso, menos minutos.

Com a eliminação da Rep. Checa, Schick deixa de ser um perigo para Cristiano Ronaldo. Os jogadores que têm quatro golos estão também já fora do torneio, a saber, o francês Karim Benzema, o sueco Emil Forsberg e o belga Romelu Lukaku.

O perigo pode vir ainda dos ingleses Raheem Sterling, que tem três golos e duas assistências. Harry Kane tem também três golos, tal como o dinamarquês Kasper Dolberg.