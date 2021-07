Christian Eriksen foi convidado pela UEFA para assistir à final do Euro. Mas ainda não deu resposta

A UEFA convidou Christian Eriksen, a sua mulher e os seis paramédicos que lhe deram os primeiros socorros a assistir à final do Euro 2020, em Wembley, Londres, no próximo domingo.

De acordo com a Reuters, o jogador dinamarquês, que sofreu um ataque cardíaco em pleno relvado durante o Dinamarca - Finlândia, do momento mais dramático da competição, ainda não confirmou a sua presença no jogo decisivo do Euro.

Já os profissionais que ajudaram a salvar a vida ao médico deverão estão presentes. Em declarações à imprensa dinamarquesa, Peder Ersgaard, um dos paramédicos, disse que o convite da UEFA é “uma honra” e que se sente “como uma criança na véspera de Natal”. Ersgaard falou ainda do desejo de ver a Dinamarca a enfrentar a Itália na final.

Christian Eriksen tem estado em casa a recuperar depois do enorme susto sofrido no dia 12 de junho. O jogador de 29 anos surgiu em público na última semana, numa praia no norte da Dinamarca, onde tirou uma foto com um jovem adepto.