Os selecionadores que conseguiram transmitir às suas estrelas extremamente bem pagas que não estão apenas a jogar futebol (por Philipp Lahm)

Como anfitrião do Campeonato Europeu de 2024 na Alemanha, estou naturalmente preocupado com a exibição e o impacto da equipa da casa. É importante para a atmosfera e o objetivo do campeonato que a seleção jogue corajosamente e espalhe otimismo. Que tenha na equipa personagens com quem os fãs se possam identificar. Que saiba, e que seja visível, que está a jogar em casa.

O público quer avaliar os jogadores pela forma como assumem essa responsabilidade e quer ver uma equipa crescer durante o campeonato. Se, além disso, desenvolverem um estilo nacional em campo, o que acaba por acontecer, o objetivo das seleções nacionais e o significado social dos Campeonatos da Europa e do Mundo tornam-se evidentes. A história do futebol conhece alguns exemplos desse tal valor acrescentado: Inglaterra 1996, França 1998 ou Alemanha 2006.

No campeonato pan-europeu de 2021 houve vários anfitriões, dois dos quais estão na final. A Inglaterra deixou que o entusiasmo dos seus compatriotas os elevasse nos cinco jogos em Wembley. A equipa depende da sua enorme capacidade atlética e de rumo - como nos mostra o futebol da Premier League e também da história da Inglaterra.

O selecionador Gareth Southgate dá duas coisas à sua equipa. Com a sua carta aberta à nação em que abordou a questão do racismo, deixou claro que vê o seu cargo de selecionador nacional como uma missão social. E a sua equipa acredita no seu plano desportivo, que é: ninguém vai marcar um golo contra nós rapidamente. A Inglaterra só sofreu um golo na meia-final contra a Dinamarca.

No ataque, Southgate pode confiar em muitos talentos, principalmente Raheem Sterling. É também notável como usa alguns jogadores de clubes que não pertencem aos "Big Six", nomeadamente Leeds United, Aston Villa, West Ham United e Everton. Isto também fortalece a identidade da equipa inglesa.

Um grande vencedor deste campeonato é o adversário de Inglaterra na final.

Desde o pontapé de saída no jogo de abertura em Roma, a Itália passou uma imagem de uma equipa estável que impressiona os adversários com uma abordagem clara. A equipa combina a antiga virtude italiana da defesa, que foi particularmente solicitada na meia-final contra a Espanha, com elementos internacionais.

A Itália não está a contar com o catenaccio, mas ultimamente tem ganhado muita posse de bola no meio-campo adversário. Desta forma, a equipa vai além do que se conhece da Serie A. O meio-campo móvel em torno de Marco Verratti, Nicolò Barrella e Jorginho tem um curto tempo de contacto com a bola. Isto cria um fluxo de jogo.

Taticamente, isto é o melhor que o campeonato tem para oferecer. A seleção funciona de forma quase tão homogénea como a equipa de um clube. Esta é uma grande proeza de Roberto Mancini e dos seus jogadores. Essa ligação pode ser sentida nos discursos pós-jogo do selecionador. A Itália joga com convicção. A velha nação de futebol está de volta.

Laurence Griffiths/Getty

A Dinamarca também impressionou como anfitriã. No Parken, em Copenhaga, as regras do coronavírus foram interpretadas de forma muito liberal. Mas quem pode culpar os dinamarqueses pela sua euforia depois do que aconteceu no início do campeonato, com o incidente com Christian Eriksen? Quando Eriksen foi ressuscitado em campo, todos se identificaram imediatamente com o que isso significava - e com o alívio que o seu salvamento trouxe depois. Assim, apesar de duas derrotas, a equipa desenvolveu uma união com os seus adeptos.

Nos jogos do tudo ou nada que se seguiram, jogaram sem restrições e celebraram o futebol. As estrelas Martin Braithwaite (FC Barcelona) e Pierre Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur), com as suas corridas e ataques energéticos, mostraram que estão embebidos do espírito de unidade nacional. Que os dois sentem enquanto dinamarqueses. E o país comemorou os seus jogadores.

O físico, a mentalidade, a luta, o espírito, a equipa técnica – estes são os trunfos clássicos da Dinamite Dinamarquesa. Sob o comando do selecionador Kasper Hjulmand, que é popular junto da equipa e da nação e cujo estilo se baseia no de Johan Cruyff e Pep Guardiola, os dinamarqueses, os brasileiros da Escandinávia, também evocam os seus dias de glória deste campeonato nos anos oitenta e início dos anos noventa. Nas meias-finais ficaram sem fôlego contra a equipa inglesa, fisicamente superior.

E em Sevilha todos os espanhóis puderam imediatamente reconhecer o seu jogo: esta é a minha equipa a jogar. O futebol espanhol prospera com a sua ideia de treino clara, desde os sub-15 até à equipa sénior, todos jogam futebol de combinação técnica. A equipa de Luis Enrique, inicialmente com pouca eficácia, precisou de mais preparação desta vez. Mas no último jogo da fase de grupos, redimiu-se com uma vitória de 5-0 sobre a Eslováquia.

A Espanha, a equipa que faz mais passes do campeonato, também tem jogadores fantásticos este ano. Há uma forte probabilidade de Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Rodrigo ou Mikel Oyarzabal seguirem as pisadas de Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso ou Fernando Torres. Desta vez, a equipa perdeu por muito pouco nas meias-finais. No entanto, já se percebe que os espanhóis dificilmente cairão abaixo do seu alto nível no Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, ou no Campeonato Europeu de 2024, na Alemanha.

Também foi visível a forma como outras equipas encontraram inspiração na vantagem de jogar em casa. A seleção da Hungria tornou-se, em Budapeste, uma equipa que defende a sua baliza e espera pela sua oportunidade. Em Amesterdão, a Holanda deixou-se levar pelos seus fãs para um futebol tradicionalmente mais atacante. Todos estes exemplos mostram o valor de uma identidade nacional de futebol e de um Campeonato Europeu. Trata-se de uma competição lúdica entre nações que negoceiam a sua coexistência.

A Alemanha, o meu país, também teve a oportunidade de beneficiar do seu estatuto de anfitriã nos três jogos em Munique. Mas só foi bem sucedida no 4-2 contra Portugal. Nos dezasseis-avos, em Inglaterra, a equipa não apareceu com o dinamismo e determinação necessários. Também não foi perceptível uma hierarquia.

Tal não se resumiu ao potencial dos jogadores, pois basta ver as suas carreiras. A maioria dos jogadores da seleção alemã joga em clubes internacionais de topo, muitos já ganharam a Liga dos Campeões, alguns o Campeonato do mundo. A Alemanha não tem qualquer problema com a qualidade dos seus jogadores e talentos. Isto também é visível na seleção de sub-21 que voltou a ganhar o título do Campeonato Europeu este ano.

Nos últimos três anos, no entanto, a saída precoce do Campeonato do Mundo de 2018 e a eliminação nos oitavos de final deste Campeonato Europeu levou a uma perda de confiança entre os fãs – no desempenho da equipa e, claro, também na organização da DFB (Federação de Futebol Alemã).

picture alliance

Joachim Löw será agora sucedido pelo seu antigo adjunto, Hansi Flick, que ganhou seis títulos no FC Bayern num ano e meio como treinador principal. Flick terá que confiar na geração mais jovem e redistribuir as suas tarefas assim que a qualificação para o Campeonato do Mundo regressar, em setembro.

Os vencedores da Liga dos Campeões - Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kai Havertz e Timo Werner - podem ser usados para formar uma linha de defesa, de meio-campo e de ataque. Podem também formar uma equipa na qual a Alemanha se reveja.

Gareth Southgate e Roberto Mancini deram o exemplo. Ao longo dos anos, desenvolveram, com as suas equipas, um estilo de jogo que se adapta ao país e aos jogadores. Southgate conseguiu também transmitir às suas estrelas extremamente bem pagas que não estão apenas a jogar futebol. Também lhes permite assumir uma responsabilidade social. Isso cria uma identificação.

Daqui a três anos, será a vez da Alemanha. O Campeonato Europeu de 2024 também pode ser uma celebração atmosférica na qual a equipa anfitriã envolve o seu país. Tal como no campeonato deste ano, que foi um sucesso apesar de todas as adversidades. Na final, estão duas equipas com um estilo nacional inconfundível. E toda a Europa quer saber quem ganha. O formato do Campeonato Europeu de Futebol funciona. Todos o vemos.