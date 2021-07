Aos 36 anos, uma primeira vez: Ronaldo acaba o Europeu como o melhor marcador

Apesar de a participação de Portugal no Euro 2020 ter acabado nos oitavos-de-final, com uma derrota (1-0) frente à Bélgica - que, por sua vez, não sobreviveu além da fase seguinte -, Cristiano Ronaldo fez em quatro jogos o que ninguém superou em sete.

Com os cinco golos marcados na competição, o capitão da seleção nacional terminou como o melhor marcador do Europeu, feito que logra pela primeira vez na carreira. Foi a quinta edição da prova em que Cristiano participou, após ter estado em 2004, 2008, 2012 e 2016.

Na final do Europeu, jogada este domingo, o jogador que mais perto estava de poder bater o registo do português era Harry Kane, o capitão da seleção inglesa: tinha quatro golos na prova, mas o jogo em branco

Ao todo, Ronaldo deixou 16 remates feitos (cinco na baliza) no Europeu ao longo dos 360 minutos que jogou. Dos cinco golos, três foram com o pé direito e outro par com o esquerdo.

Os 10 melhores marcadores do Euro 2020:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 golos (360 minutos jogados)

2. Patrick Shick (República Checa): 5 golos (404 minutos)

3. Karim Benzema (França): 4 golos (349 minutos)

4. Emil Fosberg (Suécia): 4 golos

5. Romelu Lukaku (Bélgica): 4 golos

6. Harry Kane (Inglaterra): 4 golos

7. Xherdan Shaqiri (Suíça): 4 golos

8. Raheem Sterling (Inglaterra): 3 golos

9. Kasper Dolberg (Dinamarca): 3 golos

10. Robert Lewandowski (Polónia): 3 golos