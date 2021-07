Euro 2020. Donnarumma é o jogador do torneio e Pedri sucede a Renato Sanches como o melhor jovem

Gianluigi Donnarumma foi considerado pelo painel de da UEFA o melhor jogador do Euro 2020, tornando-se assim no primeiro guarda-redes a merecer tal distinção desde que o prémio foi criado, no Euro 1996.

Com apenas 22 anos, o jogador que vai trocar o AC Milan pelo PSG neste defeso foi um dos indiscutíveis de Roberto Mancini na caminhada para a vitória no Euro 2020, tendo apenas falhado os últimos minutos do encontro com o País de Gales, quando o selecionador decidiu dar alguns minutos a Salvatore Sirigu.

Donnarumma não sofreu qualquer golo na fase de grupos e foi decisivo na fase a eliminar, com defesas essenciais, nomeadamente no desempate por pontapés de pénalti na meia-final com a Espanha e na final de domingo com a Inglaterra.

O italiano sucede ao Antoine Griezmann, vencedor em 2016.

Com menos surpresa que o prémio de melhor jogador do torneio, Pedri foi considerado o melhor jovem. O médio de 18 anos foi uma das figuras da Espanha e do Euro, tendo sido sempre titular e escolha de Luis Enrique para o meio-campo espanhol, onde impressionou pela qualidade de passe e de decisões - terminou a prova com uma eficácia total de passe de 92,3%.

O médio do Barcelona é o segundo jogador a receber este prémio criado no Euro 2016 e sucede ao português Renato Sanches.