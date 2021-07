Já está escolhido o melhor onze do Euro 2020. E não há portugueses

Sem surpresa, a campeã Itália é a maior representada no melhor onze do Euro 2020, escolhido por um painel da UEFA e revelado esta terça-feira. Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa estão na equipa do Euro.

A Inglaterra tem três jogadores (Kyle Walker, Maguire e Sterling) num onze em que não há qualquer jogador português.

Este é o onze escolhido:

Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma

Defesas: Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire e Leonardo Spinazzola

Médios: Pierre-Emile Hojbjerg, Jorginho e Pedri