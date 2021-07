UEFA abre processo por incidentes na final de Wembley

A UEFA anunciou esta terça-feira ter aberto um procedimento disciplinar contra a federação inglesa de futebol, com base nos incidentes ocorridos na final do Euro 2020, disputada no domingo em Londres entre a Inglaterra e a Itália.

A lista de acusações inclui a invasão do terreno de jogo por adeptos, o arremesso de objetos, distúrbios durante o hino nacional e utilização de artefactos pirotécnicos por adeptos. O caso vai agora ser analisado pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEBD).

Separadamente, foi nomeado um Inspetor de Ética e Disciplina para conduzir uma investigação aos eventos que envolveram adeptos, ocorridos dentro e à volta do estádio de Wembley, palco da final em que a Itália derrotou a Inglaterra, no desempate por grandes penalidades.

A UEFA acrescenta que dará mais informações à medida que o processo for avançando.