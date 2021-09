Euro 2020: Final entre Itália e Inglaterra foi vista por 328 milhões de pessoas

O Euro 2020 de futebol alcançou uma audiência global nas transmissões em direto de 5,2 mil milhões, com a final entre a Itália e a Inglaterra a ser vista por 328 milhões, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

Segundo o organismo que tutela o futebol europeu, a competição, disputada este ano devido à pandemia de covid-19, foi “um êxito” e as audiências do evento estão “nas mais vistas de sempre”.

“A audiência global nas transmissões em direto foi de 5,2 mil milhões, a final foi vista por 328 milhões, o que iguala o recorde de 2016, e a média de audiência em cada transmissão em direto foi superior a 100 milhões”, refere a UEFA.

A final da competição foi evento mais visto no Reino Unido nos últimos 24 anos e em Itália desde 2012.

“As incríveis audiências televisivas demonstraram que o Euro é apelativo, não apenas na Europa, mas por todo o mundo. As audiências globais do torneio continuam a crescer, em especial na América do Norte e na Ásia”, disse Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing do organismo.

O Euro 2020 de futebol foi ganho pela Itália, que bateu na final a Inglaterra no desempate por penáltis (3-2), depois do empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.