Como o FC Porto perdeu o talentoso Oscar Bobb

Oscar Bobb é um nome conhecido entre os adeptos do Vålerenga, na Noruega. Atualmente com 15 anos, o jovem futebolista é encarado no clube como uma grande promessa. Já apareceu desde 2014 em várias reportagens do canal de televisão mais visto no país, a TV2, depois de as suas capacidades técnicas e o seu estilo terem feito com que começasse a ser encarado como um pequeno Messi. Nesta altura do campeonato, no entanto, era suposto Oscar Bobb estar a jogar nos juvenis de uma outra equipa: o FC Porto. E não é por falta de esforço que não está. Bobb chegou a vestir a camisola dos dragões em Portugal, mas o clube não conseguiu segurá-lo. A FIFA decidiu em 2016 não autorizar a sua inscrição como atleta federado por suspeitas de que o FC Porto estava a violar as regras de proteção de menores daquela organização.

Segundo os regulamentos da FIFA, a transferência internacional de jogadores só é permitida a partir dos 18 anos. Antes disso, há um período de transição entre os 16 e os 18 em que a transferência é permitida entre países da União Europeia e mediante certas condições, relacionadas com garantias relacionadas com alojamento, orientação e formação académica. Para os menores de 16 anos, podem ingressar numa academia de futebol no estrangeiro apenas no caso em que os pais ou a pessoa que tem a sua custódia se mudem para esse país por razões que não tenham nada que ver com futebol. Ou seja, o clube que recebe o jogador não pode, de forma nenhuma, ser responsável por criar condições para os pais se instalarem no país.