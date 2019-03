Tribunal de Budapeste decidiu extraditar Rui Pinto para Portugal

O português Rui Pinto, colaborador do 'Football Leaks' vai ser extraditado para Portugal, onde deverá ser julgado, decidiu hoje a justiça húngara.

A decisão foi anunciada pelo tribunal metropolitano de Budapeste, no final de uma sessão em que as partes apresentaram argumentos contra e a favor da extradição do português, que vive na Hungria.

Durante a audiência, Rui Pinto pediu para não ser extraditado, alegando tratar-se de uma questão de vida ou morte.

Rui Pinto está em prisão domiciliária em Budapeste, capital da Hungria. É acusado pela justiça portuguesa de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de tentativa de extorsão.