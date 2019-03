Rui Pinto já está nas instalações da Polícia Judiciária em Lisboa, aonde chegou por volta das 19h30 desta quinta-feira, num carro que trocou as voltas à comunicação social que esperava o denunciante do Football Leaks. Pinto foi extraditado da Hungria para Portugal para responder por dois crimes de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva, um de extorsão na forma tentada e dois de acesso ilegítimo, todos relacionados com documentos do Sporting e do fundo de investimento Doyen.

O alegado “hacker” deve pernoitar no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, para ser presente na sexta-feira a juiz de instrução criminal e, eventualmente, falar dos crimes pelos quais está indiciado. Uma vez em território português, tem de ser ouvido no prazo de 48 horas.

Rui Pinto será conduzido ao Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa, onde ficará a conhecer as medidas de coação que lhe serão impostas. Como arguido, pode optar por remeter-se ao silêncio. Aliás, já expressou por várias vezes não ter qualquer confiança na justiça portuguesa.

O português esteve em prisão domiciliária entre 18 de janeiro e 5 de março, em Budapeste, e encontrava-se preso efetivamente desde esse dia, após a decisão da justiça da Hungria que acedeu ao pedido de extradição das autoridades portuguesas.

Em atualização