“Um dia, Rui Pinto será premiado pelos seus serviços”

William Bourdon, advogado que defende Rui Pinto no processo relacionado com o Football Leaks, acredita que o jovem português “um dia será premiado pelos extraordinários serviços de interesse público que prestou à Europa”.



Numa conferência esta tarde em Lisboa, promovida pela eurodeputada Ana Gomes, Bourdon deixou ainda uma nota da sua convicção de que Rui Pinto não será condenado pelos crimes de que é acusado, em que se incluem a tentativa de extorsão (ao fundo Doyen) e o acesso ilegítimo a informação.



“Estamos absolutamente confiantes de que ele será ilibado das acusações de que é alvo”, declarou Bourdon, comentando que é “paradoxal” que Rui Pinto esteja preso em Portugal enquanto é uma testemunha relevante das autoridades em França e na Bélgica.



"Estou muito orgulhoso de defender Rui Pinto. É um bom tipo, é inteligente e puro nas suas intenções", afirmou o advogado, que também já defendeu Edward Snowden, entre outros denunciantes.



O advogado português Francisco Teixeira da Mota, que também defende Rui Pinto, realçou que "independentemente do que movia Rui Pinto a tentativa de extorsão foi abandonada voluntariamente", o que lhe suscita dificuldade em compreender que lhe tenha sido imposta a prisão preventiva.



William Bourdon, por seu turno, chamou a atenção para tentativas de descredibilização de Rui Pinto e do seu contributo para denunciar casos de corrupção, evasão fiscal e outras práticas na indústria do futebol.



A eurodeputada Ana Gomes disse ainda que "muitas das questões que Rui Pinto tem transmitido às autoridades dizem respeito a branqueamento de capitais", matéria que é objeto de uma diretiva que em breve será aprovada em Bruxelas.