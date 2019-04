Rui Pinto vence prémio europeu de denunciantes

O português Rui Pinto é um dos três vencedores do prémio Right2info, para "Jornalistas, Denunciantes e Defensores do Direito à Informação", atribuído esta terça-feira em Estrasburgo pelos eurodeputados do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde.

Além do denunciante dos “Football Leaks”, foram ainda galardoados Julian Assange, da WikiLeaks e Yasmine Motarjem, que denunciou erros na segurança alimentar da Nestlé.

O prémio Right2info é dedicado a indivíduos ou grupos que foram intimidados por denunciar informação relevante ao público e é uma homenagem à jornalista maltesa Daphne Caruana Galiza, assassinada após revelar esquemas de corrupção no país.

Os eurodeputados decidiram premiar a ação do português Rui Pinto, de 31 anos, pela divulgação de documentos referentes a corrupção no futebol.