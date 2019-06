Afinal, além da FIFA, do SLB, do FCP e da PGR, Rui Pinto também é suspeito de ter espiado a PSP

O Ministério Público tem fortes suspeitas de que Rui Pinto tenha acedido ilegalmente a caixas de e-mail durante os últimos quatro anos com o objetivo de utilizar a informação “para venda a órgãos de comunicação social” ou à “concretização de outras atividades de extorsão”, além “da já comprovadamente demonstrada” em relação à empresa Doyen.

Os alvos dessas ações não se limitaram a clubes e agentes do mundo do futebol, como se pensava no início da investigação. Esta semana a revista “Sábado” e o jornal “Correio da Manhã” avançaram que entre os alvos do jovem informático se encontravam Amadeu Guerra, anterior diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o procurador Pedro Verdelho, o Ministério da Administração Interna (MAI), o escritório de advogados PLMJ, bem como o Futebol Clube do Porto, o Nacional da Madeira, a FIFA ou a Confederação Sul-Americana de Futebol.