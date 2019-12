Football Leaks. Debate instrutório mudado para sala maior

O debate instrutório estava agendado para as 10h30 mas começou pouco depois das 11h, depois de a juíza Cláudia Pina ter decidido mudar a sessão de uma pequena sala no edifício B do Campus Da Justiça para uma sala de audiências maior no edifício A.

A fase inicial do debate, em que será ouvido o arguido Aníbal Pinto, decorre à porta fechada, mas numa fase posterior será permitida a presença de jornalistas na sala.

O arranque do debate ficou ainda marcado pela decisão da juíza de instrução criminal de apenas autorizar a recolha de imagens de Rui Pinto com o arguido sentado e isolado, desde que fotografado de frente.

Rui Pinto, que inicialmente concordara com a recolha de fotografias antes do debate, acabou por não aceitar as condições da juíza, entendendo que seriam humilhantes, e não aceitando qualquer registo fotográfico no debate instrutório.