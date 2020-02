“Rui Pinto não é um delinquente e deve ser protegido. E os portugueses merecem ter acesso à informação revelada por ele”

William Bourdon, advogado francês que representou Rui Pinto antes de este ser detido em Budapeste, considera que "os cidadãos portugueses merecem ter acesso à informação revelada por Rui Pinto no Football Leaks e nos Luanda Leaks".



O advogado defendeu, numa conferência de imprensa em Lisboa, que "estas informações serão decisivas para melhorar o funcionamento das organizações de regulação e supervisão em Portugal e serão essenciais para recuperar milhões de euros que foram desviados dos portugueses".



Na mesma conferência de imprensa, Bourdon declarou que "Rui Pinto não é um delinquente e deve ser protegido".



Segundo Bourdon e o advogado português Francisco Teixeira da Mota, esta sexta feira Rui Pinto manifestou novamente a vontade de colaborar com as autoridades portuguesas na prestação de informações que permitam detectar fenómenos de corrupção e lavagem de dinheiro.



"Sem o contributo de cidadãos como Rui Pinto estaremos privados de conhecer as redes de corrupção e lavagem de dinheiro que existem na sociedade", notou Bourdon.



O advogado francês declarou igualmente que a acusação de tentativa de extorsão à Doyen é "falsa" e será desmontada durante o julgamento de Rui Pinto.