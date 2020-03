Humoristas, jornalistas, políticos, escritores, ex-ministros e antigos atletas pedem a libertação de Rui Pinto

Mais de 100 figuras públicas portuguesas e estrangeiras assinaram uma petição pública a pedir a libertação de Rui Pinto, o responsável pelas fugas de informação que deram origem aos casos Football Leaks e Luanda Leaks, investigações nas quais o Expresso participou, no âmbito de uma parceria com com os consórcios EIC e ICIJ. Nomes como a ex-deputada Ana Gomes, o ex-futebolista Cândido Costa, o jornalista Daniel Oliveira, o economista Francisco Louçã, a coordenadora do Bloco Catarina Martins, o filósofo José Gil, o escritor José Eduardo Agualusa, o professor universitário Miguel Poiares Maduro e o antigo tenista francês Yannick Noah deram o nome a um texto que versa o seguinte:

“A aplicação da prisão preventiva - com períodos de isolamento absoluto - a um cidadão português, quatro anos depois da alegada prática de um crime de extorsão na forma tentada, é inédita em Portugal. O facto de Rui Pinto estar na origem de revelações de inequívoco interesse público que deram origem a investigações jornalísticas conduzidas por consórcios internacionais, como o Football Leaks e o Luanda Leaks, justifica amplamente que as autoridades portuguesas, tal como já o fizeram as autoridades de outros países, reconheçam a importância da informação por si trazida a público e procurem a colaboração de Rui Pinto. Rui Pinto deverá, naturalmente, responder pelos crimes que tenha cometido, mas os signatários entendem dever manifestar publicamente a sua discordância com a sua prolongada prisão preventiva, instando as autoridades judiciárias portuguesas a pôr termo a tal situação”

Saiba quem assinou a petição:

Afonso Reis Cabral, escritor

Agostinho Pereira de Miranda, advogado

Ana Gomes, diplomata. Ex-eurodeputada

André Lamas Leite, prof. universitário

Antoine Deltour, denunciante dos Luxleaks

António Câmara, fundador da Ydreams. Prof. Universitário

Antton Rouget, jornalista do Mediapart

Bárbara Reis, jornalista, Ex-diretora do Jornal Público

Begoña Pérez Ramírez, jornalista do InfoLibre

Blaž Zgaga, jornalista do ICIJ

Cândido Costa, ex-jogador de futebol e comentador desportivo

Carlos Coutinho Vilhena, humorista

Carlos Vargas, jornalista e economista

Christophe Deloire, secretário-geral dos Repórteres sem Fronteiras

Christoph Winterbach, jornalista da Der Spiegel

Catarina Martins, coordenadora do BE

Cécile Tran-Tien, jornalista do EIC

Craig Shaw, jornalista do The Black Sea

Daniel Oliveira, jornalista

Delphine Halgand-Mishra, diretora da The Signals Network

Diana Duarte, comunicadora

Dimitri Zufferey, jornalista da RTS e EIC

Diogo Batáguas, humorista

Domingos Lopes, advogado

Edwy Plenel, fundador e editor do Mediapart

Eva Joly, magistrada francesa e exeurodeputada

Fabrice Arfi, jornalista do Mediapart

Fernando Macedo, jurista, fundador da AJPD

Fernanda Gabriel, correspondente de imprensa e membro da vereação de Estrasburgo

Francisco Louçã, economista e político

Frederik Obermaier, jornalista do Süddeutsche Zeitung (Panama Papers)

Gonçalo Mar, artista plástico

Graça Morais, artista plástica

Gustavo Sampaio, jornalista

Henrique Monteiro, jornalista. Ex-diretor do Expresso

Henri Thulliez, diretor da FECAfrique e membro da PLAAF

Isabel Santos, eurodeputada

Jack Hanning, ex- director Relações Exteriores do Conselho da Europa. SG da Associação de Estudos Políticos do Conselho da Europa

Jack Poulson, diretor executivo da Tech Inquiry

Jeppe Laursen Brock, jornalista do Politiken

Joana Amaral Dias, psicóloga

Joana Marques, humorista

João Cravinho, político. Ex-Ministro da Indústria e Tecnologia

Joaquim Vieira, jornalista Joel Matriche, jornalista do Le Soir

John Hansen, jornalista do Politiken

João Paulo Batalha, presidente da associação "Transparência e Integridade"

Joaquim Letria, jornalista

José de Guimarães, artista plástico

José Eduardo Agualusa, escritor

José Gusmão, eurodeputado

José Gil, filósofo, ensaísta e professor

José Lebre de Freitas, professor universitário. Advogado

José Ribeiro e Castro, ex-deputado. Ex-vicepresidente do SL Benfica

José Vera Jardim, advogado. Ex-ministro da justiça

Juan Fernando López Aguilar, presidente da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do PE

Luaty Beirão, rapper e activista lusoangolano

Luís Filipe Rocha, cineasta

Luísa Schmidt, socióloga e investigadora

Luísa Teotónio Pereira, documentalista

Luís Franco-Bastos, humorista

Manuel Sobrinho Simões, médico e investigador

Manuel Rico, jornalista do InfoLibre

Mário Laginha, músico

Marisa Matias, eurodeputada

Mathieu Kassovitz, ator e realizador

MCK, rapper

Michael Hajdenberg, jornalista do Mediapart

Michael Wulzinger, jornalista da Der Spiegel

Miguel Guedes, músico. Comentador desportivo

Miguel Poiares Maduro, prof. universitário. Ex-Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional

Miguel Ram, artista plástico

Miguel Sousa Tavares, jornalista e comentador político

Miguel Urbán Crespo, ativista e político espanhol. Co-fundador do Podemos. Eurodeputado.

Nicola Naber, jornalista da Der Spiegel

Nikias Skapinakis, artista plástico

Paulo Baldaia, jornalista. Comentador desportivo

Paulo Ralha, sindicalista. Ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos

Paul Tang, eurodeputado

Pedro Bacelar de Vasconcelos, deputado. Prof. universitário

Pedro Caldeira Cabral, músico

Pippo Russo, jornalista e sociólogo

Plutónio, músico

Rafael Buschmann, jornalista da Der Spiegel

Rafael Marques, jornalista e ativista

Ricardo Sá Fernandes, advogado

Richie Campbell, artista

Rigo 23, artista plástico

Rodolfo Reis, ex-jogador de futebol. Comentador desportivo

Rui Santos, jornalista

Runa Sandvik, especialista em privacidade e segurança

Salvador Martinha, humorista

Stefan Candea, jornalista. Membro do ICIJ Stephanie Gibaud, UBS Whistlebower

Stelios Kouloglou, eurodeputado

Suelette Dreyfus, diretora executiva da Blueprint for Free Speech

Sylvie Guillaume, eurodeputado

Yann Philippin, jornalista do Mediapart

Yannick Noah, ex-jogador de ténis

Vicente Jorge Silva, jornalista

Viriato Soromenho Marques, prof. universitário

Virginie Rozière, eurodeputada, relatora da diretiva sobre proteção de "whistleblowers"

Vitorino, músico

Zeynep Şentek, jornalista do The Black Sea