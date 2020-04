A PJ já testou passwords e material de desencriptação, mas o material cedido por Rui Pinto não pode servir de prova

A Polícia Judiciária já testou com sucesso as passwords e o material de desencriptação cedidos por Rui Pinto. Os investigadores ainda não tiveram acesso a toda a informação contida nos dez discos externos que foram apreendidos ao alegado hacker quando este foi detido na Hungria e que estavam de tal forma encriptados que a polícia nunca os conseguiu abrir.

Mas de acordo com uma fonte judicial, é expectável que o Rui Pinto, fundador do Football Leaks, guarde nesses discos informação sobre Isabel dos Santos, já que foi ele a fonte (cedeu um disco rígido) que esteve na base do Luanda Leaks. No entanto, essa informação nunca pode servir de prova no processo judicial que já está a ser investigado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal pelo procurador Rosário Teixeira. “Foi obtida de forma ilegal e por isso não pode servir de prova. Mas pode servir como informação ou como notícia de crime que terá de ser corroborada por outros meios de prova”, explica a mesma fonte.

