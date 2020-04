Caso Rui Pinto. Depois de Paulo Registo, a juíza Helena Leitão põe o lugar à disposição. Por conflito de interesses

No início da semana, Paulo Registo, o juiz-presidente do caso Rui Pinto, avançou com um pedido de escusa depois de se ter descoberto que apoiou alguns posts partilhados nas redes sociais a denegrir o denunciante do Football Leaks. Agora, foi a vez de Helena Leitão, a juíza-adjunta do coletivo que irá julgar o mesmo processo, colocar o seu lugar à disposição, embora não tenha avançado com um pedido de escusa como o seu colega.

A magistrada diz só ter descoberto esta quarta-feira quem são os intervenientes do mediático processo. Entre eles encontra-se o advogado João Medeiros, que é assistente no caso, já que o seu computador foi alvo de hacking por parte de Rui Pinto, de acordo com a acusação do DCIAP.

