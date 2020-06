Juiz da Operação Furacão vai julgar Rui Pinto

Depois do afastamento inédito de dois juízes, parece finalmente estar formado o coletivo de magistrados que vai julgar Rui Pinto, o alegado hacker acusado de 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. O magistrado Pedro Lucas foi nomeado pela Comarca de Lisboa para substituir Helena Leitão e Paulo Registo, ambos afastados anteriormente.

A juíza Helena Leitão é cliente do advogado João Medeiros, assistente no processo e uma das alegadas vítimas do denunciante que lhe terá, segundo a acusação do Ministério Público, roubado toda a correspondência eletrónica que tinha guardada no e-mail da PLMJ. O Tribunal da Relação de Lisboa afastou-a do processo não por “duvidar da sua imparcialidade” mas por considerar que “o homem médio” teria dificuldade em acreditar nessa mesma imparcialidade.