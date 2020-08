Rui Pinto libertado (e com acesso à internet)

Rui Pinto, alegado hacker, criador da plataforma "Football Leaks" e também responsável pelos "Luanda Leaks", irá sair ainda hoje das instalações da Polícia Judiciária, onde se encontrava em prisão domiciliária, e vai aguardar pelo julgamento em liberdade.Está obrigado a apresentar-se semanalmente nas instalações da polícia mas a partir de agora passa ter acesso à internet.

O juiz do julgamento acedeu ao pedido dos advogados de defesa de Rui Pinto que, há semanas, apresentaram um pedido para que o acusado ficasse sob Termo de Identidade e Residência, com apresentações periódicas às autoridades. Na base do requerimento estaria a colaboração de Rui Pinto com a Justiça, que o próprio diretor do DCIAP havia elogiado, numa carta a 14 de julho, dirigida à juíza.

"Cumpre-me confirmar a colaboração efetiva do arguido Rui Pinto. Efetivamente, e segundo a informação que recolhi acerca da evolução das diversas investigações em curso, nomeadamente do Exmo. sr. coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, o mesmo arguido tem demonstrado disponibilidade total e espontânea para o apuramento da verdade”, escreveu Albano Pinto.