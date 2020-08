Rui Pinto já saiu das instalações da PJ. Está em residência segura

O pirata informático Rui Pinto já abandonou as instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa. Saída ocorreu este sábado ao final do dia. Está em "residência segura", sob vigilância do corpo de segurança pessoal da PSP, e já pernoitou no imóvel situado na região da Grande Lisboa.

Segundo o "Correio da Manhã", a PJ vai recrutar Rui Pinto, criador do Football Leaks e fonte do caso Luanda Leaks, para ser investigador do Estado. De acordo com o matutino, o hacker vai colaborar com a PJ nos grandes casos de corrupção, “disponibilizando as suas perícias informáticas”.

O mesmo jornal avança ainda que a colaboração de Rui Pinto com a PJ poderá “contemplar nova identidade, com ordenado, casa e despesas pagas”. O pirata informático terá acesso ilimitado à Internet e deverá fornecer “todos os dados que as investigações necessitarem”.