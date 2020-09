Doyen: a história de um alvo de Rui Pinto, uma teia de empresas e uma conta congelada

Na sua contestação para o julgamento que arranca esta sexta-feira a defesa de Rui Pinto joga ao ataque. “Chega a ser repugnante que uma entidade como a assistente Doyen Sports Investments pretenda dar lições de moral e ética ao arguido sobre whistleblowers, quando é uma pessoa colectiva com um pesado cadastro, como mais adiante se demonstrará”, pode ler-se no documento. Criada em 2011, a Doyen participou em negócios com passes de jogadores que entretanto a FIFA proibiu, colecionou inimigos, de que Rui Pinto e Bruno de Carvalho são apenas alguns exemplos, e teve, na ressaca de Football Leaks, de se reorganizar. Aqui lhe contamos a história da Doyen.

Na sua última entrevista à revista “Der Spiegel”, Rui Pinto sublinhou a complexidade do universo Doyen ao ser questionado sobre a sua posição sobre a empresa. “Qual das Doyen? Doyen Group, Doyen Capital, Doyen Sports? Até hoje ainda não sei de que Doyen estamos a falar. Porque a queixa foi de ter havido acesso ilegal ao seu sistema corporativo em Londres, e referem o Doyen Group. Mas o que é o Doyen Group? Qual a ligação entre as empresas? Não há ligação. E o autor da queixa, a vítima, é a Doyen Sports. Mas esta empresa não tem ligação com a Doyen Capital, de Londres”, sustentou Rui Pinto.

O que é a Doyen afinal? Criada em 2011, foi a marca escolhida pela família Arif, com origens na Turquia e no Cazaquistão, para entrar no futebol europeu, com dois negócios principais. Um deles era o agenciamento de atletas, negócio que seria desenvolvido em Londres pela Doyen Global Limited, controlada pela Doyen Marketing Limited, de Malta, que tinha como beneficiário final Malik Ali. Este era um dos sobrinhos de Refik Arif, que comandou os negócios da família nos minérios, e cujo irmão mais velho, Tevfik Arif, ganhou notoriedade em negócios imobiliários com Donald Trump entre 2005 e 2009. E também foi em 2011 que a família Arif criou a Doyen Capital, para gerir os seus investimentos e a negociação de matérias-primas. A fortuna dos Arif foi feita sobretudo com uma fábrica de produtos químicos no Cazaquistão.

Mas além da representação de futebolistas e do marketing desportivo, a família Arif também quis entrar num negócio financeiro de elevadas margens: a compra e venda de passes de jogadores. Conduziu essa atividade por via da Doyen Sports Investments Limited, criada em maio de 2011 em Malta. O objetivo era adquirir percentagens dos direitos económicos dos futebolistas, aliviando as finanças dos clubes. O controlo dos direitos económicos dos jogadores por terceiros (“third party ownership”) viria a ser proibido pela FIFA em 2015, mas vários fundos de investimento encontraram formas de contornar essa restrição, desenhando novos contratos e soluções de financiamento para resolver as dramáticas necessidades de liquidez de vários clubes europeus.

Nesta caminhada a família Arif encontrou o português Nélio Lucas, que em março de 2013 assumiria em Londres a liderança da Doyen Global e da Doyen Sports Investments, lugar que acabaria por deixar em fevereiro de 2017, poucos meses depois das revelações do consórcio jornalístico EIC – European Investigative Collaborations (de que o Expresso faz parte) no projeto Football Leaks. Em dezembro de 2016 esse projeto revelou os esquemas de ocultação de rendimentos de Cristiano Ronaldo e outras estrelas do futebol europeu, mas também os negócios da Doyen. Um ano antes, em setembro de 2015, já a Doyen tinha sido abalada pelas revelações que um blog, também denominado Football Leaks, fazia sobre os segredos da indústria do futebol. E aí nasceu o processo que a partir desta sexta-feira sentará Rui Pinto no banco dos réus.

O ataque informático visou os servidores que a Doyen usava em Londres, e que eram propriedade da Doyen Capital, mas o processo que investigou Rui Pinto resultou de queixa-crime por extorsão apresentada pela Doyen Sports Investments, de Malta. O registo comercial britânico dá conta de duas companhias de nome similar, ambas da família Arif e ambas já extintas: a Doyen Capital LLP (referida na contestação de Rui Pinto) foi criada em 2011 e dissolvida em novembro de 2016; a Doyen Capital Services Limited foi criada em 2015 e dissolvida em dezembro de 2017. Movimentos que coincidiram com a decisão da família Arif de deslocalizar para o Dubai a operação da Doyen Capital.

Nos seus primeiros quatro anos a Doyen Sports Investments protagonizou alguns negócios relevantes no futebol nacional. A empresa detinha a maioria dos direitos económicos do argentino Marcos Rojo, que em 2012 o Sporting adquiriu ao Spartak Moscovo por 4 milhões de euros (para em 2014 vender ao Manchester United por 20 milhões). A Doyen também contratualizou em 2012 a transferência do holandês Ola John do Twente para o Benfica. E ficou igualmente envolvida, em 2014, no negócio de aquisição do francês Eliaquim Mangala ao Futebol Clube do Porto por parte do Manchester City.

Nélio Lucas, empresário de futebol natural de Condeixa-a-Nova, onde nasceu em 1979, começou a fazer negócios aos 18 anos como produtor de eventos. Pouco depois Nélio Lucas entrava na representação de futebolistas e na organização de eventos desportivos através da World Football Management e aliava-se a uma empresa inglesa, a Stellar Group, cujo dono era próximo de um dos mais destacados intermediários do futebol europeu, o israelita Pini Zahavi. Nélio trabalhou com Zahavi na empresa Soccer Investments and Representations entre 2002 e 2011. E foi então que saltou para a Doyen.

Mas o empresário português não seria apenas o gestor da família Arif. Seria também seu sócio, assumindo 20% do capital da Doyen Sports Investments por via de uma outra sociedade maltesa, a Wood, Gibbins & Partners. Em março de 2017 Nélio deixou de trabalhar com a Doyen, cujo comando ficou nas mãos de Timucin Kaan, cipriota que já trabalhava com a Doyen deste 2012, depois de ter deixado o emprego que tinha no Barclays Capital. Mas não foi só isso que mudou na Doyen.

Embora a Doyen Sports Investments permaneça ativa (embora em dificuldades), nos meses após a saída de Nélio Lucas o grupo da família Arif reorganizou-se. Em janeiro de 2018 a Doyen Marketing Limited (controlada pelo turco Malik Ali) entregou a londrina Doyen Global Limited a Timucin Kaan, que passou a controlar a empresa de marketing desportivo através de uma sociedade chamada Studholme Limited. E esse negócio em Londres trocou o nome Doyen por Kin Partners Ltd, embora mantendo no essencial as operações de agenciamento de desportistas e músicos. A empresa tem hoje duas dezenas de funcionários, mas trocou os escritórios que tinha no número 78 de New Oxford Street, no centro de Londres, por uma outra localização uns quarteirões acima.

Kin Partners (ex-Doyen Global Limited) acumulou prejuízos de 3,7 milhões de libras nos últimos três anos (o equivalente a 4,1 milhões de euros), período em que somou receitas de 14,4 milhões de libras (cerca de 16 milhões de euros). Em 2019, com uma faturação de 4,17 milhões de libras, a empresa teve um prejuízo de 1,8 milhões de libras, segundo as contas consultadas pelo Expresso.

Sonja Och / Der Spiegel

E o que é feito da Doyen Sports Investments?

O processo em que Rui Pinto é acusado de 90 crimes nasceu com uma queixa-crime na Polícia Judiciária apresentada pela Doyen Sports Investments e por Nélio Lucas no início de outubro de 2015, depois de o gestor da Doyen ter sido contactado por um misterioso Artem Lobuzov, que então lhe sugeriu que as publicações sobre a empresa no blog Football Leaks poderiam parar mediante o pagamento de uma verba entre meio milhão e um milhão de euros.

Nélio Lucas socorreu-se do seu advogado Pedro Henriques para apresentar na PJ uma queixa por extorsão, em nome da Doyen Sports. Semanas mais tarde a PJ organizaria com Nélio Lucas e Pedro Henriques um encontro na estação de serviço da A5 em Oeiras com o advogado Aníbal Pinto, que então se apresentava em representação do autor do blog. Desse encontro, gravado pela PJ, resultaria a convicção das autoridades de que o homem por trás da identidade Artem Lobuzov era afinal Rui Pinto, já que Aníbal Pinto referia conhecer o seu representado de um litígio ocorrido no ano anterior envolvendo um desvio de dinheiro de uma conta de um banco nas ilhas Caimão.

A investigação levaria as autoridades a Budapeste, culminando com a detenção de Rui Pinto em janeiro de 2019 e a sua extradição para Lisboa em março desse ano, ficando em prisão preventiva até agosto último. Durante o desenrolar do processo, a Doyen foi assessorada juridicamente pela Vieira de Almeida, uma das maiores sociedades de advogados em Portugal, para a qual se transferiram vários advogados que trabalhavam na concorrente PLMJ e cujas caixas de correio foram alegadamente pirateadas por Rui Pinto.

Ao longo deste processo, não só Nélio Lucas se afastou do grupo da família Arif como também a própria Doyen Sports Investments acabou por se ver envolvida em pelo menos duas investigações criminais em Espanha e em Portugal.

A 4 de agosto o “Diário de Notícias” revelou que a empresa maltesa tem uma conta bancária em Portugal com 8 milhões de euros que está congelada, estando a ser investigada pelo Ministério Público por suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A informação sobre essa investigação consta de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto no qual é negado provimento a um recurso da Doyen para tentar anular a suspensão da sua conta bancária em Portugal, decretada num despacho de 24 de janeiro deste ano. A investigação do Ministério Público nasceu com a comunicação às autoridades de uma ordem de transferência de 530 mil libras que levantou suspeitas e que se destinavam a uma empresa que prestava serviços em exclusivo ao grupo Doyen.

Posteriormente, uma outra tentativa de transferência de 4 milhões de dólares para o paraíso fiscal de Santa Lúcia adensou as suspeitas do Ministério Público. O despacho de janeiro notava que a conta bancária em Portugal tinha estado praticamente inativa entre junho de 2015 e janeiro de 2019, seguindo-se depois um conjunto de ordens (incluindo um depósito de 4,6 milhões de euros proveniente de uma conta na Suíça), que alimentaram a suspeita de que essa conta em Portugal pudesse estar a ser usada para operações de branqueamento de capitais.

Bloqueada desde 2015 pela proibição de novos TPO com as regras então aprovadas pela FIFA, a Doyen deixou de poder prosseguir esse negócio, limitando-se a gerir os direitos de que já era titular, além do menos aliciante negócio de gestão de contratos publicitários de desportistas e músicos. Mas não foi só a investigação em Portugal que veio transformar a vida da Doyen num pesadelo.

Em Espanha os negócios com direitos económicos de futebolistas, empréstimos a clubes e contratos de direitos de imagem levaram as autoridades a abrir uma investigação contra a Doyen Sports Investments por alegados crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, constituindo arguidos dois dos seus representantes no país (Mariano Aguilar e Juan Manuel López, antigos futebolistas do Atlético de Madrid) mas também Nélio Lucas, que chegou a ser chamado para interrogatório há pouco mais de um ano. Contactado pelo Expresso, Nélio Lucas não quis fazer comentários. As autoridades espanholas reclamam o pagamento de pelo menos 5 milhões de euros de impostos relativos a 2013.

Hoje a Doyen parece ser uma sombra do promissor negócio de investimento no futebol que assumiu há quase uma década. Esta quarta-feira, 2 de setembro, foi publicado no registo comercial de Malta o ato de transferência das ações da Doyen Sports Investments da também maltesa Benington Group Assets para a esfera direta de Malik Ali, que reside na Turquia. A família Arif parece estar a arrumar a casa. Mas o que resta da sua influência no futebol europeu é ainda uma nebulosa sem contornos definidos.

RODRIGO ANTUNES

E Nélio Lucas?

Desde que abandonou a Doyen, o empresário português manteve a discrição. Dono de uma pequena empresa britânica, a D Ruption Ltd, que abriu em 2017, o ex-sócio da família Arif criou em dezembro de 2018 em Portugal uma empresa chamada Silver Decade, tendo como sócio minoritário (com 5%) o empresário João Rafael Koehler. A empresa visava produzir canábis com fins medicinais, mas não chegou a solicitar ao Infarmed a abertura de licenciamento, e Koehler disse ao Expresso já ter desistido da parceria com Nélio Lucas.

No início do ano passado Nélio tornou-se também administrador da empresa suíça June Capital Partners, que ao que o Expresso apurou permanece sem atividade. Enquanto isso Nélio mantém-se acionista da Vela Management Limited, empresa de Malta que o Football Leaks revelou ter negócios com o Futebol Clube do Porto e a Energy Soccer, empresa ligada a Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente dos azuis e brancos.

Nélio Lucas tem o número 24 na lista de testemunhas arroladas pela defesa de Rui Pinto para depor no julgamento que começa sexta-feira. Uma lista de 45 nomes em que se inclui Edward Snowden. Mas também o não menos mediático Bruno de Carvalho, o ex-presidente do Sporting que no seu mandato (2013 a 2018) declarou guerra ao fundo da família Arif, recusando-se a pagar a fatia da Doyen na venda do passe de Marcos Rojo ao Manchester United. A Doyen ganharia o lítigio e o Sporting seria condenado a pagar.

Nos próximos meses Rui Pinto, Bruno de Carvalho e Nélio Lucas passarão pelos mesmos corredores no Tribunal Central Criminal de Lisboa, e terão a oportunidade de recuar meia dúzia de anos. Contarão as histórias de uma Doyen bem diferente do que é hoje.