Advogado da PLMJ antes do julgamento de Rui Pinto fala num “assalto que põe em causa a profissão”

O advogado Tiago Rodrigues Bastos, que representa a sociedade PLMJ, assistente no processo de Rui Pinto, declarou que o ataque informático imputado ao autor de Football Leaks é "uma lesão para a advocacia e um assalto que põe em causa a profissão".

No Campus de Justiça, em Lisboa, o advogado da PLMJ lembrou que "o sigilo profissional é a alma mater da advocacia". E notou que o que será julgado "é muito grave do ponto de vista do funcionamento da democracia".

O representante da PLMJ, uma das sociedades cujos emails foram exfiltrados por Rui Pinto, segundo a acusação, desvalorizou o apoio que o diretor da Polícia Judiciária tem dado a Rui Pinto, reconhecendo a sua colaboração com as autoridades.

"A Justiça faz-se com juízes, não se faz com diretores da PJ", comentou.