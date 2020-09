Rui Pinto em tribunal: “Nada do que fiz foi por dinheiro”

Rui Pinto, acusado de 90 crimes, declarou esta sexta-feira em tribunal que não atuou por dinheiro no Football Leaks. "O meu trabalho como whistleblower está terminado. Nada do que fiz foi por dinheiro", afirmou no início do julgamento .

"As revelações que fiz são graves e são para mim motivo de orgulho e não de vergonha", disse numa declaração inicial.

"Fui objeto de uma campanha de calúnia e difamação e estive um ano e meio preso, sete meses dos quais em isolamento total", acrescentou Rui Pinto.

"Nao me considero um hacker, sou um denunciante e whistleblower", reiterou Rui Pinto no arranque do julgamento.