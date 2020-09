Julgamento de Rui Pinto: “Até usei um colete à prova de bala”

Rui Pinto insiste que agiu em nome do interesse público quando violou sistemas informáticos. O julgamento do caso Football Leaks arrancou na sexta-feira sob apertadas medidas de segurança.

No final do dia, o “hacker” escreveu no Twitter, em inglês, que são as medidas de segurança mais apertadas de sempre em Portugal e que até usou um colete à prova de bala.

“É o que acontece quando se denuncia corrupção e lavagem de dinheiro”, escreveu na rede social.

O fundador do Football Leaks responde por 90 crimes, mas insiste que agiu em nome do interesse público e não para receber dinheiro. Sublinha ainda que não é um “hacker”, mas sim um denunciante cujo trabalho está concluído.

O julgamento tem mais de 30 sessões marcadas até dezembro. A próxima acontece a 15 de setembro.