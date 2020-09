Football Leaks: ex-advogado de Rui Pinto perde processo contra advogado de Nélio Lucas

Foi arquivado o processo aberto no ano passado na sequência de uma queixa-crime feita por Aníbal Pinto, antigo advogado de Rui Pinto, contra Pedro Henriques, advogado do empresário Nélio Lucas, que foi sócio e administrador da Doyen até 2017. A decisão de arquivamento foi anunciada esta quinta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa.

Aníbal Pinto confirmou ao Expresso o arquivamento do processo, que resultou de "uma acusação de violação de segredo, a que estão sujeitos todos os advogados". Mas o antigo advogado de Rui Pinto não se conforma. "Vou recorrer", revelou.

