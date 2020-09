Football Leaks: os segredos foram expostos, o Fisco ficou com fome, mas os grandes negócios da bola tornaram-se ainda maiores

“Bem-vindo ao Football Leaks. Este projecto visa divulgar a parte oculta do futebol. Infelizmente o desporto que tanto amamos está podre e é altura de dizer basta. Fundos, comissões, negociatas, tudo serve para enriquecer certos parasitas que se aproveitam do futebol, sugando totalmente clubes e jogadores”. Era assim que o blogue se apresentava ao mundo, pelas 5h17 de 29 de setembro de 2015. Não era ainda Rui Pinto o seu rosto, mas seria mais tarde.

Cinco anos depois, a bola ainda é redonda, mas o negócio é bem maior. Transferências por valores antes impensáveis enriqueceram um conjunto de intermediários. Mas também despertaram o interesse das autoridades fiscais de vários países: estaria a indústria do futebol a entregar à sociedade a devida fatia de impostos gerados com negócios estratosféricos?

