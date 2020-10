Rui Pinto: um mês de julgamento em 10 ideias-chave

O julgamento de Rui Pinto por 90 crimes começou a 4 de setembro. Teve até ao momento oito sessões, tendo já datas marcadas até 10 de dezembro, que serão, tudo indica, insuficientes para ouvir as 120 testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pelos advogados de defesa de Rui Pinto e do seu antigo advogado, Aníbal Pinto, também arguido no processo.

Além dos assistentes, nomeadamente vários advogados que trabalhavam na PLMJ cujos e-mails foram pirateados, e das intervenções iniciais dos arguidos, apenas foram ouvidas duas testemunhas da Polícia Judiciária até ao momento, o inspetor José Amador, e o especialista em informática da PJ José São Bento, que voltará terça-feira a depor em tribunal.

