“Temos de lhe tirar o chapéu”: Bruno de Carvalho deixa cair queixa contra Rui Pinto

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho revelou esta quinta-feira em tribunal que desistiu do procedimento criminal contra Rui Pinto, depois de ter elogiado o arguido pelo contributo que deu para a transparência de negócios do futebol através do Football Leaks. “Temos de tirar o chapéu ao Rui Pinto, porque os processos começam a aparecer e começa a haver acusações, e não é só no futebol”, declarou BdC no julgamento.

O ex-presidente do Sporting qualificou como “muitíssimo positivo” o Futebol Leaks e espera que daqui a alguns anos possa dizer que foi “altamente moralizador”.

No julgamento, BdC foi contundente sobre a atuação dos fundos de investimento e disse recear que o futebol possa estar a ser a porta de entrada de dinheiro ilícito. “Os negócios que movimentam mais dinheiro no mundo são sexo, armas, droga e futebol”, sublinhou BdC.