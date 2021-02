Mendes ganhou €3,6 milhões na transferência de Rui Patrício para o Wolves

Quando, a 18 de junho de 2018, Rui Patrício foi anunciado como o novo guardião das redes do Wolverhampton, ficou consumada a primeira contratação de um atleta do grupo de nove que semanas antes haviam rescindido os seus contratos unilateralmente com o Sporting, na ressaca do ataque à academia de Alcochete. Mas na semana anterior já Jorge Mendes havia assegurado uma comissão milionária para a Gestifute nesse negócio.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.