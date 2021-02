Benfica ponderou comprar o Charlton e o Almería

Poderia ter sido a primeira aquisição de um clube estrangeiro por parte do Benfica, mas por razões que só os próprios dirigentes do clube conhecerão o negócio não se fez. No início de 2017 o clube da Luz chegou a firmar um acordo de confidencialidade com o Charlton Athletic Football Club para a potencial compra do clube da terceira divisão inglesa. Uma oportunidade que começara a ser trabalhada meses antes, pela mão de Jorge Mendes.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.